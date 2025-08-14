Фото: поліція

Підрядника та інженера з технагляду підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту медзакладу в Білоцерківському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За даними слідства, 57-річний керівник підприємства уклав договір на капремонт даху та покрівлі корпусу медустанови. Він вніс у документи завищені суми вартості робіт і матеріалів.

52-річний інженер з технагляду належно не проконтролював роботи та підписав акт приймання. Через це підряднику перерахували понад пів мільйона гривень з бюджету.

Обом фігурантам повідомили про підозру (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

