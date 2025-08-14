Фото: поліція

В середу, 13 серпня, близько 05:50, на Білоцерківщині потяг смертельно травмував людину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка отримала несумісні з життям травми та загинула на місці події. Про це поліції повідомила чергова залізничної станції в селі Чепиліївка.

Поліцейські оглянули місце події та зафіксували обставини для слідства. Особу загиблої встановлюють.

Нагадаємо, 4 серпня у Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка. Вона переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці.