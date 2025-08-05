Фото: полиция Ровенщины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Событие произошло 4 августа около 12:00 в селе Бадовка, которая относится к Острожской городской территориальной громаде.

Согласно предварительной информации, 51-летний машинист поезда, курсировавший по маршруту Краматорск-Ивано-Франковск, применил экстренное торможение, но не успел избежать наезда на женщину. Потерпевшей оказалась 67-летняя местная жительница, переходившая железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. В результате инцидента она получила смертельные травмы.

Правоохранители проводят расследование инцидента

Правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось, что вблизи улицы Свиштовской в Кременчуге произошла смертельная авария с участием тепловоза. 85-летний мужчина получил травмы во время наезда и скончался в больнице.