фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, передает RegioNews .

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

Граждан призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Напомним, в Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами". Новый беспилотник способен эффективно действовать ночью и развивать высокую скорость, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны.