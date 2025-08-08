Ворог атакував Київщину дронами: поранено трьох жінок

Фото: Київська ОВА

У ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє жінок — 16, 56 та 80 років. За попередньою інформацією, їхні поранення незначні. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Атака спричинила пожежі в приватному секторі, зафіксовано пошкодження житлових будинків.

На місці події вже працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

Нагадаємо, в Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами". Новий безпілотник здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі дрони.