Обстрел Киевщины: спасатели потушили масштабный пожар

фото: ГСЧС Киевщины

В результате очередной атаки со стороны российских окупантов в ночь на 10 июня на территории Бориспольской общины Киевщины возник масштабный пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за комбинированного вражеского удара занялся один из промышленных объектов города.

Площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров.

К тушению привлекли 104 спасателя и 35 единиц специализированной техники. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось полностью ликвидировать.

Спасательные службы продолжают работать на местах ушибов.

Напомним, в ночь на 10 июня Киевщина подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Воздушная тревога продолжалась около семи часов. Раненый мужчина, повреждены десятки объектов.

Этой ночью российские оккупанты также атаковали Киев. Пострадали 4 человека, зафиксированы серьезные разрушения в семи районах города. В Одессе в результате российской атаки на Одессу погибли два человека.