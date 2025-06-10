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10 июня 2025, 08:53

Атака дронами по Одессе: количество погибших и пострадавших выросло

10 июня 2025, 08:53
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фото: Одесская областная прокуратура
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В ночь на 10 июня Одесса подверглась очередной массированной атаке со стороны вооруженных сил РФ. Враг применил более 10 ударных беспилотников, попавших по объектам гражданской инфраструктуры

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела погибли двое мужчин, еще девять человек пострадали. Среди раненых — пять женщин и трое мужчин, одна местная жительница подверглась острой реакции на стресс.

Под удары попали жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, здание роддома, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и частные автомобили горожан.

На местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и другие правоохранительные органы, фиксирующие последствия очередной вооруженной агрессии России против мирного населения.

Осмотр разрушений продолжается, полный список повреждений уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 10 июня, в результате очередной российской атаки на Одессу погиб 59-летний мужчина.

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