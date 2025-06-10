На Херсонщине россияне убили одного человека, еще 8 ранены

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Херсонщина снова оказалась под огнем русских войск. За прошедшие сутки оккупанты совершали атаки с воздуха, применяя дроны-камикадзе, артиллерийские обстрелы и авиаудары

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, из-за очередной российской агрессии погиб один человек, еще восемь — получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Под вражеским террором находились десятки населенных пунктов.

Враг целенаправленно обстреливал критическую и социальную инфраструктуру, жилые кварталы и объекты гражданского назначения. В результате атак повреждено по меньшей мере пять многоэтажных и пятнадцать частных домов.

Также разрушены газопроводы и частные автомобили.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 556 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, погибла пожилая женщина.