Киевщина после ночной атаки: раненый мужчина и десятки поврежденных объектов

фото: Киевская ОВА

В ночь на 10 июня Киевщина подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Воздушная тревога продолжалась почти семь часов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, несмотря на эффективную работу ПВО есть последствия вражеских ударов в нескольких районах области.

В Бориспольском районе пострадал 57-летний мужчина — у него диагностирован ушиб мягких тканей грудной клетки. Пострадавшему оказали помощь в больнице, сейчас состояние удовлетворительное, рекомендовано амбулаторное наблюдение.

Также в районе ликвидирован пожар частного дома, повреждены 7 домов, 2 автомобиля и остекление в двух многоэтажках.

В Броварском районе зафиксированы повреждения 21 частного дома, 5 автомобилей и двух гаражных помещений.

В Фастовском районе пострадали частный дом и два автомобиля, также ликвидирован пожар ангаров.

В Обуховском районе повреждены два ангарных помещения.

Оперативные службы области продолжают ликвидацию последствий атаки, оказывают помощь жителям и обследуют поврежденное имущество.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали Киев. Пострадали 4 человека, зафиксированы серьезные разрушения в семи районах города. В Одессе в результате российской атаки на Одессу погибли два человека.