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10 червня 2025, 12:57

Обстріл Київщини: рятувальники загасили масштабну пожежу

10 червня 2025, 12:57
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фото: ДСНС Київщини
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Унаслідок чергової атаки з боку російських окупантів у ніч на 10 червня на території Бориспільської громади Київщини виникла масштабна пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через комбінований ворожий удар зайнявся один із промислових об’єктів міста.

Площа займання сягнула 2500 квадратних метрів.

До гасіння залучили 104 рятувальники та 35 одиниць спеціалізованої техніки. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня Київщина зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку російських окупантів. Повітряна тривога тривала майже сім годин. Поранений чоловік, пошкоджено десятки об'єктів.

Цієї ночі російські окупанти також атакували Київ. Постраждали 4 осіб, зафіксовано серйозні руйнування в семи районах міста. В Одесі внаслідок російської атаки на Одесу загинули двоє людей.

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