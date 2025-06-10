В Донецкой области полиция сообщила о гибели трех мирных жителей и восмерых раненых в результате очередных атак российских войск

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

В общей сложности, под огнем оказались 16 населенных пунктов области. Разрушены или повреждены по меньшей мере 60 гражданских объектов, в том числе 24 жилых дома.

В Мирнограде враг сбросил управляемую авиационную бомбу "КАБ-250", а также обстрелял город из артиллерии. В результате этих обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. В Покровске россияне попали по частному дому, убив гражданского. Еще один человек получил травмы, когда дрон поразил гражданский автомобиль на трассе.

В Яровой оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч". Есть один погибший и двое раненых среди местных жителей. В Краматорске зафиксировано два случая травмирования мирных жителей – город также попал под обстрел РСЗО и атак дронов.

Кроме того, в Константиновке российские дроны атаковали два гражданских автомобиля. Один человек получил ранения. В Бойковке Шахматской общины вражеский дрон поразил еще один гражданский автомобиль – снова пострадал мирный человек. Правоохранители продолжают документировать последствия обстрелов и помогать пострадавшим.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев категорически против любых территориальных уступок, - опрос.