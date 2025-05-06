В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
В понедельник, 5 мая, в одном из образовательных учреждений города Бровары собака напала на детей. Об инциденте правоохранителям сообщила администрация учебного заведения
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате нападения семеро детей получили травмы разной степени. Пострадавшие обследованы медиками, угрозы жизни нет.
Полицейские Броварского районного управления полиции уже зарегистрировали обращение в Едином учете заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.
Проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Тернопольской области немецкая овчарка напала на 11-летнего ребенка, девочка в больнице.
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