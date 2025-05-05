Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 4 мая в Житомире. Предварительно, 44-летний мужчина был за рулем ВАЗ. Он двигался по улице и совершил наезд на 12-летнего мальчика из Киева. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.

"В настоящее время по указанному факту следователи Звягельского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Там 52-летний мужчина за рулем Ford Sierra не сдержал безопасной скорости и совершил наезд на 75-летнего велосипедиста. Потерпевший скончался в больнице.