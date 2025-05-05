Детский конфликт с ножом: в Житомире пострадала школьница

иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомире 11-летняя девочка получила ранения во время конфликта со сверстником

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 3 мая около 20:00 в спальном микрорайоне Житомира. Медики сообщили полиции о травмировании ребенка.

Правоохранители выяснили, что между 11-летней девочкой и 12-летним парнем возник спор. По свидетельству очевидцев, в момент конфликта парень держал в руках раскладной карманный нож. Девочка, пытаясь замахнуться на него, случайно натолкнулась на лезвие.

Врачи диагностировали у пострадавшей колото-резанную рану ноги. Ей оперативно оказали помощь, сейчас она находится под наблюдением медиков. Родители ребенка решили не подавать официальное заявление в полицию.

Несмотря на это, ювенальная полиция продолжает профилактическую работу с обеими семьями, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Полиция призывает родителей внимательно следить за досугом детей, обращать внимание на их поведение, изменения в настроении и потенциально опасных предметов.

Напомним, на Сумщине подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием.

Ранее в Киеве в Оболонском районе избили 14-летнего подростка. На детской площадке трое его знакомых 13 и 14 лет поочередно наносили ему удары.