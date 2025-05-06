У Броварах собака накинувся на школярів: постраждали семеро дітей
У понеділок, 5 травня, в одному з освітніх закладів міста Бровари собака напав на дітей. Про інцидент правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок нападу семеро дітей отримали травми різного ступеня. Постраждалих обстежили медики, загрози життю немає.
Поліцейські Броварського районного управління поліції вже зареєстрували звернення в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.
Проводиться перевірка для встановлення всіх обставин події.
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