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Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

На школьницу на улице набросилась собака породы немецкая овчарка. По словам владельца пса, он выгуливал животное на поводке, но, увидев детей, собака вырвалась и бросилась на девочек. Пес покусал 11-летнего ребенка.

Девочку в медучреждение привез отец. Сейчас пострадавшая находится в больнице с покусанными ранами лица и переломом челюсти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Продолжается расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.