На Тернопольщине немецкая овчарка напала на 11-летнего ребенка: девочка в больнице
Инцидент произошел в Почаеве. Собака покусала 11-летнюю девочку
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
На школьницу на улице набросилась собака породы немецкая овчарка. По словам владельца пса, он выгуливал животное на поводке, но, увидев детей, собака вырвалась и бросилась на девочек. Пес покусал 11-летнего ребенка.
Девочку в медучреждение привез отец. Сейчас пострадавшая находится в больнице с покусанными ранами лица и переломом челюсти.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Продолжается расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.
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