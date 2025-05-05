В Одесской области исчезла 13-летняя девушка
Правоохранители устанавливают местонахождение 13-летней жительницы Одессы Киры Сербиновой, которая сегодня, 5 мая, ушла из дома и до сих пор не вернулась
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие и черные волосы.
Особые приметы: пирсинг на нижней губе и носу.
Была одета: в черную кофту и черные джинсы, обута в черные ботинки.
Правоохранители призывают лиц, владеющих любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 по телефону 048-779-49-68 или на спецлинию 102.
Напомним, в Одесской области женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата.
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