В Одесской области исчезла 13-летняя девушка

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Правоохранители устанавливают местонахождение 13-летней жительницы Одессы Киры Сербиновой, которая сегодня, 5 мая, ушла из дома и до сих пор не вернулась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие и черные волосы.

Особые приметы: пирсинг на нижней губе и носу.

Была одета: в черную кофту и черные джинсы, обута в черные ботинки.

Правоохранители призывают лиц, владеющих любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 по телефону 048-779-49-68 или на спецлинию 102.

Напомним, в Одесской области женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата.