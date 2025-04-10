фото: Национальная полиция

В Фастовском районе Киевской области произошла трагедия — под поездом погиб мужчина. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в полицию поступило сообщение от дежурной по станции Васильков, о том, что смертельно травмирован мужчина.

Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Киев-Чоп сбил местного жителя. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование.

Полиция Киевщины отмечает, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. Поэтому следует быть осторожными на железнодорожных путях.

Напомним, в конце февраля в Фастовском районе под колесами поезда погибла 20-летняя девушка.

Также сообщалось, что 1 апреля в поселке Вилок в Закарпатье подросток попал под колеса поезда сообщением "Запорожье-Солотвино".