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03 апреля 2025, 00:05

На Закарпатье под колесами поезда погиб 14-летний юноша

03 апреля 2025, 00:05
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фото: Нацполиция
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Трагедия произошла 1 апреля в поселке Вилок Виноградовского района. Ребенок попал под колеса поезда сообщением "Запорожье-Солотвино"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 14:40 пассажирский поезд межобластного сообщения наехал на 14-летнего жителя села Перекресток. По показаниям машиниста, мальчик внезапно выбежал на колею.

"От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба 13 и 16-летний юноши погибли.

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