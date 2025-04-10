На Киевщине в результате пожара пострадали два человека
Пожар произошел 8 апреля около 17:00 в поселке Гостомель Бучанского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На улице Свято-Покровская горел частный гараж. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили двух пострадавших. Мужчин 55 и 40 лет с ожогами госпитализировали в больницу.
Спасатели потушили пожар. Его причина устанавливается.
Напомним, 8 апреля в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина. Происшествие случилось в Дарницком районе города.
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