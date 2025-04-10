На Киевщине в результате пожара пострадали два человека

фото: ГСЧС

Пожар произошел 8 апреля около 17:00 в поселке Гостомель Бучанского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На улице Свято-Покровская горел частный гараж. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили двух пострадавших. Мужчин 55 и 40 лет с ожогами госпитализировали в больницу.

Спасатели потушили пожар. Его причина устанавливается.

Напомним, 8 апреля в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина. Происшествие случилось в Дарницком районе города.