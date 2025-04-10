Смертельная статистика: в марте на дорогах Киевщины – 21 погибший

фото: Патрульная полиция Киевской области

Патрульная полиция обнародовала статистику ДТП с пострадавшими на автодорогах Киевщины

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

В марте 2025 года на территории Киевской области полицейские зарегистрировали 160 ДТП с пострадавшими, в которых 200 человек получили повреждения, а 21 — погибли.

Основными причинами аварий за этот период являются:

нарушение скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

Патрульные отмечают, что соблюдение правил дорожного движения, бдительность и взаимоуважение на дороге — это то, что может сохранить жизнь.

Напомним, в начале апреля в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Полиция задержала водителя.