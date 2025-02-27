Смерть из-за наушников: на Фастовщине под колесами поезда погибла девушка

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В Фастовском районе под колесами поезда погибла девушка. Полиция Киевской области расследует обстоятельства трагедии

Об этом рассказали в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, событие произошло на днях в пределах станции "Пивни".

Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Фастов-Киев сбил 20-летнюю жительницу Черниговской области, которая двигалась по путям в наушниках. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту.

В полиции в который раз напоминают, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности и призывает быть осторожными на железнодорожных путях.

Напомним, на Волыни под электровоз попала 79-летняя женщина. Пенсионерка пыталась перейти железную дорогу в неустановленном месте.

Ранее мы сообщали, что в Бучанском районе Киевской области под колесами электропоезда погиб мужчина. Ему было 42 года.