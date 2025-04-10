12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
15:29  09 апреля
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
15:57  09 апреля
Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 01:54

Перевернулась лодка: в Киевской области во время рыбалки погиб мужчина

10 апреля 2025, 01:54
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На днях в городе Мироновка Обуховского района на реке Росава перевернулась лодка с рыбаками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На расстоянии около 100 метров от берега, лодка, в которой находились двое мужчин, перевернулась. Одного из них мужчин спасли местные жители, другого – не удалось.

На следующий день работники спасательно-водолазной службы подняли тело погибшего с воды на поверхность.

Напомним, днем 4 апреля на Полтавщине в ставку обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область утопленники рыбак спасатели погибший река
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
На Харьковщине пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив танк оккупантов
10 апреля 2025, 02:15
Убийство в общежитии: на Днепропетровщине мужчина до смерти забил соседа
10 апреля 2025, 01:39
Атака дронов на Киев: возник пожар, есть разрушения
10 апреля 2025, 01:24
В Ровно спасатели помогли медикам достать арматуру из ноги мужчины
10 апреля 2025, 01:18
Запутался в проволоке: на границе со Словакией задержали очередного беглеца
10 апреля 2025, 01:00
В Киеве во время пожара в квартире погибла женщина
10 апреля 2025, 00:40
Воздушные силы показали, как сбивали российские дроны на Востоке
10 апреля 2025, 00:15
Масштабный пожар на Закарпатье: сгорел двухэтажный магазин
10 апреля 2025, 00:01
Украина готова купить у США пакет помощи, – Зеленский
09 апреля 2025, 23:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »