фото: ГСЧС

На днях в городе Мироновка Обуховского района на реке Росава перевернулась лодка с рыбаками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На расстоянии около 100 метров от берега, лодка, в которой находились двое мужчин, перевернулась. Одного из них мужчин спасли местные жители, другого – не удалось.

На следующий день работники спасательно-водолазной службы подняли тело погибшего с воды на поверхность.

Напомним, днем 4 апреля на Полтавщине в ставку обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.