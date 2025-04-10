На Київщині під колесами потяга загинув 48-річний чоловік

фото: Національна поліція

У Фастівському районі Київської області сталася трагедія — під потягом загинув чоловік. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події

Про це повідомили в пресслужбі поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до поліції надійшло повідомлення від чергової по станції Васильків, про те, що смертельно травмовано чоловіка.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Чоп збив місцевого жителя. Від отриманих травм 48-річний потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування.

Поліція Київщини наголошує, залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Тому варто бути обережними на залізничних коліях.

Нагадаємо, в кінці лютого в Фастівському районі під колесами потяга загинула 20-річна дівчина.

Також повідомлялося, що 1 квітня у селищі Вилок на Закарпатті підліток потрапив під колеса поїзда сполученням "Запоріжжя-Солотвино".