Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло 27 января в 14.35 в Броварском районе. В полицию обратился местный житель с жалобой о том, что в его доме отключают газоснабжение. Когда стражи порядка прибыли по адресу, выяснилось, что возник конфликт из-за задолженности между 45-летним мужчиной и представителями газовой службы.

Когда газовая служба выполняла работы, мужчина зашел во двор, приготовил несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их в сторону трактора газовой службы. Спецтранспорт загорелся. Правоохранители задержали мужчину.

Напомним, ранее на Киевщине задержали мужчину, избившего священника гаечным ключом. Оказалось, что у них были неприязненные отношения. Во время ссоры мужчина нанес священнослужителю несколько ударов по голове.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина жестоко избил женщину. Она выбежала на улицу, чтобы спастись, однако он ее догнал и избил, а потом – волочил по улице.