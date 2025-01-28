08:54  28 января
Харьковчанка сядет на 11 лет за сотрудничество с российским военкором
08:20  28 января
В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды
07:40  28 января
На Киевщине 14-летнего подростка, вылезшего на железнодорожный вагон, ударило током
UA | RU
UA | RU
28 января 2025, 15:25

В Киевской области мужчина избил священника гаечным ключом

28 января 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который напал на священника в соборе. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, сегодня, 28 января, на спецлинию "102" поступило сообщение о драке в одном из соборов города Васильков.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции. Оказалось, что 33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнему священнослужителю.

Правоохранители задержали нападающего и поместили в изолятор временного содержания. Вещественное доказательство изъяли.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Кривом Роге в модульном укрытии подрались мужчины. Один из них скончался в больнице.

А во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину. Молодого человека задержали.

драка церковь Священник Васильков гаечный ключ
Во Львовской области мужчина до смерти забил свою мать
28 января 2025, 01:19
На Волыни будут судить священника УПЦ МП, избившего сестру погибшего воина
22 января 2025, 05:41
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Ровно оштрафовали водителя, проигнорировавшего минуту молчания
28 января 2025, 16:45
На Франковщине женщина упала в колодец
28 января 2025, 16:34
В Николаевской области подростки избили 12-летнюю девочку: за дело взялась полиция
28 января 2025, 16:20
"Укрзализныця" повышает стоимость билетов в Польшу и Венгрию
28 января 2025, 16:12
Опасная погода: В ГСЧС предупредили жителей Закарпатья и Прикарпатья
28 января 2025, 15:53
В Сумской области в результате обстрела временно прекращено газоснабжение
28 января 2025, 15:51
В Киеве 27 января зафиксировали два температурных рекорда
28 января 2025, 15:37
"Укрпочта" закрыла стационарное отделение в Покровске
28 января 2025, 15:33
Школы, энергетика, ветераны: почему поддержка USAID была важна
28 января 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »