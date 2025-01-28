В Киевской области мужчина избил священника гаечным ключом

фото: Национальная полиция

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который напал на священника в соборе. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, сегодня, 28 января, на спецлинию "102" поступило сообщение о драке в одном из соборов города Васильков.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции. Оказалось, что 33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнему священнослужителю.

Правоохранители задержали нападающего и поместили в изолятор временного содержания. Вещественное доказательство изъяли.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Кривом Роге в модульном укрытии подрались мужчины. Один из них скончался в больнице.

А во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину. Молодого человека задержали.