Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Київської області, передає RegioNews.

Це сталося 27 січня о 14:35 в Броварському районі. До поліції звернувся місцевий житель зі скаргою про те, що в його будинку відключають газопостачання. Коли правоохоронці прибули за адресою, з'ясувалося, що виник конфлікт через заборгованість між 45-річним чоловіком та представниками газової служби.

Коли газова служба виконувала роботи, чоловік зайшов на подвір'я, приготував кілька пляшок із запальною сумішшю та кинув їх в бік трактора газової служби. Спецтранспорт загорівся. Правоохоронці затримали чоловіка.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який побив священника гайковим ключем. Виявилося, що в них були неприязні відносини. Під час сварки чоловік завдав священнослужителю кілька ударів по голові.

Також повідомлялося, що в Харкові чоловік жорстоко побив жінку. Вона вибігла на вулицю, щоб врятуватися, проте він її наздогнав і побив, а потім - волочив вулицею.