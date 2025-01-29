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29 января 2025, 19:18

Киевлянин задушил своего друга простыней

29 января 2025, 19:18
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Фото: Нацполиция
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Полиция задержала киевлянина, убившего своего товарища

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло, когда мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними возник конфликт, мужчина задушил своего товарища простыней. Правоохранители задержали его.

"За совершенное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летнего парня . Известно, что при распитии алкоголя между односельчанами возник конфликт. В результате мужчина нанес юноше удар в грудь кухонным ножом.

Также сообщалось, что на Киевщине мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем . Выяснилось, что женщина не захотела угощать мужчину алкоголем, и он за это ударил ее тупой частью молотка по голове. Впоследствии мужчина дважды ударил женщину ножом в шею.

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