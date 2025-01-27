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Женщина кричала выбежала на улицу и кричала о помощи, однако мужчина ее согласовал

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

40-летняя харьковчанка неоднократно обращалась к правоохранителям из-за психологического насилия со стороны своего сожителя. Однако агрессия мужчины стала и физической.

Во время очередной ссоры мужчина избил женщину. Известно, что он был пьян. Женщина выбежала на улицу, но он догнал ее, повалил на землю, нанес еще несколько ударов и волочил по проезжей части за одежду.

Женщина громко кричала и просила прохожих о помощи и вызове полиции. Мужчина испугался и скрылся.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, ранее полиция разыскала подростков, которые жестоко избили парня в Киевской области . Теперь им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина ударил свою бывшую жену во время ссоры . Впоследствии он пошел к отцу, и поссорился и с ним: мужчина ударил по голове пенсионера. К сожалению, потерпевший впоследствии скончался в больнице.