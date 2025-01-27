14:30  27 января
На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу
14:35  27 января
Россияне ударили КАБами по Степногорску на Запорожье: ранены 4 гражданских
13:20  27 января
В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 18:14

Избил и волочил по проезжей части: харьковчанку жестоко избил сожитель

27 января 2025, 18:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Женщина кричала выбежала на улицу и кричала о помощи, однако мужчина ее согласовал

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

40-летняя харьковчанка неоднократно обращалась к правоохранителям из-за психологического насилия со стороны своего сожителя. Однако агрессия мужчины стала и физической.

Во время очередной ссоры мужчина избил женщину. Известно, что он был пьян. Женщина выбежала на улицу, но он догнал ее, повалил на землю, нанес еще несколько ударов и волочил по проезжей части за одежду.

Женщина громко кричала и просила прохожих о помощи и вызове полиции. Мужчина испугался и скрылся.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, ранее полиция разыскала подростков, которые жестоко избили парня в Киевской области . Теперь им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина ударил свою бывшую жену во время ссоры . Впоследствии он пошел к отцу, и поссорился и с ним: мужчина ударил по голове пенсионера. К сожалению, потерпевший впоследствии скончался в больнице.

Харьковская область полиция насилие
В Сумской области задержали опасного преступника, который с оружием напал на человека
27 января 2025, 14:35
В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство
27 января 2025, 13:20
На Киевщине мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем
25 января 2025, 17:09
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
НАБУ начало расследование против министра обороны Умерова, — ЦПК
27 января 2025, 18:30
НАБУ начало расследование против министра обороны Умерова, — ЦПК
27 января 2025, 18:30
"Срывали" мобилизацию: в Винницкой области задержали женщин-администраторов Viber-группы для уклонистов
27 января 2025, 18:15
Хотели бежать в Молдову: в Одесской области задержали авто с четырьмя мужчинами
27 января 2025, 18:07
В Кривом Роге в модульном укрытии подрались мужчины: один из них умер в больнице
27 января 2025, 17:56
Сливал данные об ВСУ: в Харьковской области осудили россиянина, который шпионил для оккупантов
27 января 2025, 17:39
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: пострадал мужчина
27 января 2025, 17:35
Опасность 3 уровня: в ГСЧС предупредили Закарпатье и Прикарпатье об опасной погоде
27 января 2025, 17:18
На Прикарпатье будут судить мужчину, который поджигал авто военных
27 января 2025, 17:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »