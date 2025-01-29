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29 января 2025, 20:50

В Запорожье мужчина напал на ветерана, который имел боевое ранение

29 января 2025, 20:50
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Фото: Нацполиция
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Злоумышленник воспользовался беспомощностью раненого защитника и украл его телефон

Об этом сообщает Нацполиция в Запорожской области, передает RegioNews.

Это произошло вечером 28 января. На улице к 50-летнему ветерану подошел 32-летний мужчина. Они уже были знакомы раньше. Муж попросил у военного деньги. Однако когда он услышал отказ, ударил ветерана и сбил его с ног.

Защитник не мог отразиться из-за состояния здоровья: у него было боевое ранение. Нападающий воспользовался его беспомощностью и украл его телефон и скрылся. Теперь нападающему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Черкассах задержали обокравшего военного мужчину. Оказалось, что он предложил защитнику помощь в снятии наличных возле банкомата. Однако впоследствии он выхватил у военной сумки с 80 тысячами гривен и скрылся.

Также сообщалось, что в Прикарпатье будут судить мужчину, который поджигал авто военных. Он и его сообщники повредили пять автомобилей, принадлежавших воинским частям за вознаграждение – 40 тысяч гривен за одно авто.

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