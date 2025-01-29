На Тернопольщине у мужчины обнаружили винтовку и патроны

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В Тернопольской области полицейские задержали жителя Козивской общины по подозрению в незаконном хранении оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 44-летний житель Козовской общины хранит незарегистрированное огнестрельное оружие. У него дома обнаружили и изъяли обрез малокалиберной винтовки и патроны.

В настоящее время эксперты устанавливают происхождение оружия.

Жителям региона правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

На днях в Ивано-Франковской области разоблачили схему с незаконным оборотом оружия. Правоохранители изъяли у злоумышленников более 2 тысяч патронов разного калибра, более 50 гранат с энтузиазмом.

Напомним, в Тернопольские области задержали четверо мужчин, которые нелегально продавали оружие.