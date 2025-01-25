Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в Рокитянском обществе. Там во время конфликта мужчина ударил женщину молотком по голове. Он также нанес ей удар ножом в шею. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Тело погибшей на пороге дома обнаружил ее брат. Правоохранители обнаружили 54-летнего нападающего. Он был на столичном железнодорожном вокзале, пытаясь скрыться от полиции. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый объяснил, что конфликт произошел из-за алкоголя. Оказалось, что его разозлило то, что пенсионерка отказалась его угостить. Поэтому он сначала ударил ее тупой частью молотка по голове, а когда она упала - нанес два удара ножом в шею.

Мужчине сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре задержали 46-летнего мужчину, который ранил женщину и застрелил мужчину. Причиной преступления стала ревность. Оказалось, что он приехал к знакомой, когда у нее в гостях был другой мужчина. Нападающий сделал более 10 выстрелов.

Также сообщалось, что на Волыни 20-летний мужчина убил женщину. Выяснилось, что долгое время они были в неприязненных отношениях. Во время ссоры парень избил пенсионерку, а затем оставил ее дома без помощи. Женщина скончалась от полученных травм.