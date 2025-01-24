Избиение школьницы в Киеве: полиция открыла уголовное дело
Полиция начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе Киева – по статье "побои и пытки"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации, девочки позвали на прогулку потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице удары.
Правоохранители установили потерпевшую. Также установлены двое участниц конфликта – 15-летняя девочка, наносившая удары, и 14-летняя ученица местной школы, снимавшая видео издевательств на телефон.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (побои и пытки) УК Украины.
Продолжаются мероприятия по установлению третьей участницы издевательств.
Напомним, очередной случай насилия в отношении девочки-подростка произошел 19 января, видео появилось в сети 23 января.
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