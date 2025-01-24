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Полиция начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе Киева – по статье "побои и пытки"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, девочки позвали на прогулку потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице удары.

Правоохранители установили потерпевшую. Также установлены двое участниц конфликта – 15-летняя девочка, наносившая удары, и 14-летняя ученица местной школы, снимавшая видео издевательств на телефон.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (побои и пытки) УК Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению третьей участницы издевательств.

Напомним, очередной случай насилия в отношении девочки-подростка произошел 19 января, видео появилось в сети 23 января.

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