В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы

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Правоохранители задержали в Черкассах 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу и травмировал двух человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Инцидент произошел вечером 25 января у парка на Проспекте Победы в Черкассах В результате инцидента пострадали 23-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Очевидцы происшествия вызвали полиции, они предоставили правоохранителям описание стрелка. Через некоторое время патрульные полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места совершения преступления.

По данным полиции, у задержанного возник конфликт с женщиной с мужчиной, находившимися на остановке городского транспорта. Во время ссоры фигурант выстрелил в 23-летнего мужчину, а женщину ударил рукояткой пистолета по голове. Оба пострадавших госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство". Мужчине может грозить от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Черкасской области направила в суд обвинение в отношении бывшего руководителя одной из местных исправительных колоний, устроившего стрельбу на станции технического обслуживания и ремонта автомобилей.