В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы
Правоохранители задержали в Черкассах 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу и травмировал двух человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.
Инцидент произошел вечером 25 января у парка на Проспекте Победы в Черкассах В результате инцидента пострадали 23-летний мужчина и 35-летняя женщина.
Очевидцы происшествия вызвали полиции, они предоставили правоохранителям описание стрелка. Через некоторое время патрульные полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места совершения преступления.
По данным полиции, у задержанного возник конфликт с женщиной с мужчиной, находившимися на остановке городского транспорта. Во время ссоры фигурант выстрелил в 23-летнего мужчину, а женщину ударил рукояткой пистолета по голове. Оба пострадавших госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство". Мужчине может грозить от 3 до 7 лет заключения.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Черкасской области направила в суд обвинение в отношении бывшего руководителя одной из местных исправительных колоний, устроившего стрельбу на станции технического обслуживания и ремонта автомобилей.