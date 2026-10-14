$6 500 за выезд в Румынию: в Киевской области разоблачили схему

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области двоим мужчинам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. По данным следствия, стоимость услуги составляла 6 500 долларов США, а маршрут пролегал через Черновицкую область в Румынию вне официальных пунктов пропуска

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия организатором схемы был 26-летний житель Бучи. Он подыскивал мужчин, которые хотели незаконно уехать из Украины, сообщал им условия и стоимость переправки, определял порядок расчетов и координировал других участников.

К схеме также привлекли 46-летнего мужчину, выполнявшего роль водителя. Он должен был забирать клиентов в Киеве и перевозить их в направлении Черновицкой области, где мужчин передавали другому перевозчику. Далее их планировали доставить к месту начала пешего перехода через границу с Румынией.

По данным следствия, часть средств за переправку нужно было передавать наличными, а часть переводить в криптовалюте. В частности, на криптогаманец, предоставленный организатором, перечислили 200 USDT.

Чтобы избежать подозрений во время проверок на дорогах, мужчине, которого планировали переправить через границу, рекомендовали надеть военную форму. Водитель в случае проверки должен был объяснять, что везет его на учебу, полигон или в воинскую часть.

7 октября 2026 года водитель забрал мужчину в Киеве автомобилем Mitsubishi Pajero. В салоне автомобиля ему передали 1300 долларов США. Впоследствии мужчину доставили в Снятино в Ивано-Франковской области, где передали другому перевозчику.

По материалам следствия, следующему водителю передали еще 3000 долларов США. Когда он увидел правоохранителей, то пытался скрыться на автомобиле Infiniti и во время маневрирования повредил другие транспортные средства.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

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