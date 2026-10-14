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14 октября 2026, 20:18

Верховный Суд отменил разрешение на добычу песка в источнике питьевой воды для Житомира

14 октября 2026, 20:18
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Верховный Суд подтвердил незаконность предоставления специального разрешения на добычу песка в водохранилище "Отсечное" в Житомирской области - главном источнике питьевой воды для Житомира и прилегающих территорий

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

В 2023 году Государственная служба геологии и недр Украины продала на аукционе специальное разрешение, которое предусматривало добычу песка в течение 20 лет. Участок площадью 28 гектаров расположен в пределах водохранилища на реке Тетерев.

В то же время часть территории входит в первый и второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевой воды. В этих зонах добыча полезных ископаемых запрещена.

По оценке правоохранителей, разработка месторождения могла привести к обмелению и загрязнению водоема, ухудшению качества питьевой воды и перебоям с водоснабжением более 250 тысяч жителей.

В том же году Житомирская окружная прокуратура оспорила законность предоставления специального разрешения. Суды признали недействительными результаты аукциона, договор купли-продажи и само разрешение на пользование недрами.

5 октября 2026 г. Верховный Суд оставил кассационные жалобы ответчиков без удовлетворения, подтвердив незаконность предоставления разрешения.

Напомним, что Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, по которым в бюджет должны взыскать более 1,1 млрд грн, уплаченных за реконструкцию транспортной развязки на Шулявке в Киеве.

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