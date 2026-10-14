Верховный Суд отменил разрешение на добычу песка в источнике питьевой воды для Житомира
Верховный Суд подтвердил незаконность предоставления специального разрешения на добычу песка в водохранилище "Отсечное" в Житомирской области - главном источнике питьевой воды для Житомира и прилегающих территорий
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .
В 2023 году Государственная служба геологии и недр Украины продала на аукционе специальное разрешение, которое предусматривало добычу песка в течение 20 лет. Участок площадью 28 гектаров расположен в пределах водохранилища на реке Тетерев.
В то же время часть территории входит в первый и второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевой воды. В этих зонах добыча полезных ископаемых запрещена.
По оценке правоохранителей, разработка месторождения могла привести к обмелению и загрязнению водоема, ухудшению качества питьевой воды и перебоям с водоснабжением более 250 тысяч жителей.
В том же году Житомирская окружная прокуратура оспорила законность предоставления специального разрешения. Суды признали недействительными результаты аукциона, договор купли-продажи и само разрешение на пользование недрами.
5 октября 2026 г. Верховный Суд оставил кассационные жалобы ответчиков без удовлетворения, подтвердив незаконность предоставления разрешения.
Напомним, что Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, по которым в бюджет должны взыскать более 1,1 млрд грн, уплаченных за реконструкцию транспортной развязки на Шулявке в Киеве.