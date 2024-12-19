В сети появилось видео, как люди в военной форме выкуривают мужчину из автомобиля газом

скриншот с видео

В сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ и баллончика, а затем поджигают

Первым это видео распространил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук, передает RegioNews.

По его информации, произошедшее в Вышгороде во время оповещения населения для обновления контактных данных. Мосийчук отмечает, что получил видео от своих подписчиков.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором якобы сотрудник ТЦК стреляет в мужчину. В полиции, комментируя видео, заявили, что стрелял "представитель добровольческого формирования территориального общества". Впоследствии в Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.