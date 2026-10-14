В Киеве 17-летний парень убил знакомого прямо на Контрактовой площади

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На Контрактовой площади между ребятами произошел конфликт. Во время ссоры 18-летний парень ударил своего знакомого. В ответ на это 17-летний подросток нанес удар ножом в грудь.

"Потерпевший пытался спастись от преследователя в магазине, но потерял сознание и скончался от полученного ранения на глазах у набегавшего за ним нападающего, чтобы продолжить драку", - говорят в полиции.

17-летний злоумышленник задержан. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.