В Минобороны анонсировали кардинальную реформу системы ТЦК

фото: Одесский областной ТЦК и СП

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

Представитель Минобороны, общаясь с народными депутатами, согласился, что система ТЦК нуждается в реформе, поэтому в Минобороны готовят соответствующие изменения.

Гаврилюк также прокомментировал вчерашний инцидент в Вышгороде с участием сотрудников ТЦК, которые выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее. По его словам, идет расследование.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.

Минобороны также проводит проверку ситуации в Вышгороде. Также известно, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Сотрудников полиции, присутствовавших на скандальном видео, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.