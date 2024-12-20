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20 декабря 2024, 11:38

В Минобороны анонсировали кардинальную реформу системы ТЦК

20 декабря 2024, 11:38
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фото: Одесский областной ТЦК и СП
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Украинское Минобороны готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

Представитель Минобороны, общаясь с народными депутатами, согласился, что система ТЦК нуждается в реформе, поэтому в Минобороны готовят соответствующие изменения.

Гаврилюк также прокомментировал вчерашний инцидент в Вышгороде с участием сотрудников ТЦК, которые выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее. По его словам, идет расследование.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.

Минобороны также проводит проверку ситуации в Вышгороде. Также известно, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Сотрудников полиции, присутствовавших на скандальном видео, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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