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14 октября 2026, 21:53

В Киеве пьяный водитель Tesla стал виновником ДТП: он уже был лишен прав

14 октября 2026, 21:53
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Фото: скриншот с видео
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В Святошинском районе Киева водитель Tesla в состоянии алкогольного опьянения повредил двигавшиеся в попутном направлении автомобили, а затем врезался в отбойник. В его крови обнаружили 2,09 промилле алкоголя. По данным патрульной полиции, мужчина уже был лишен права управления за нетрезвую езду

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Во время общения с патрульными водитель признался, что употреблял алкоголь. Обзор с помощью прибора Dräger подтвердил состояние опьянения – результат составил 2,09 промилле.

Полицейские также проверили информацию о мужчине по базам данных и выяснили, что он уже был лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

Водителя отстранили от вождения. На него составили административные материалы:

  • протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП;

  • протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения;

  • постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП - управление транспортным средством лицом, лишенным такого права.

В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

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