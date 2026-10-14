Экс-чиновника Киевской таможни будут судить через $2 млн в "Буковеле"

Фото: НАБУ

НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя начальника Киевской таможни, обвиняемого в легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, в 2020-2021 годах он вложил более $2 млн наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, во время работы в таможенных органах обвиняемый незаконно приобрел значительное состояние. Для легализации средств он инвестировал более 2 млн. долларов США наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса в селе Поляница Ивано-Франковской области.

После ввода объекта в эксплуатацию экс-чиновник пользовался им и получал прибыль от его деятельности. Чтобы скрыть связь с имуществом, комплекс юридически оформили на близкого родственника, утверждают правоохранители.

В марте 2026 года бывшему чиновнику сообщили о подозрении. В июле следствие по делу было завершено и открыто материалами для ознакомления стороне защиты.

Теперь обвиняемый предстанет перед судом. При доказательстве вины ему грозит наказание, предусмотренное законом за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации . Фигуранты были задержаны.