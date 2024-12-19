Инцидент с работниками ТЦК в Вышгороде: официальный комментарий Минобороны

скриншот с видео

Минобороны проводит проверку по ситуации в Вышгороде, где люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, запустили газ в закрытый автомобиль, чтобы "выкурить" оттуда человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Минобороны.

В ведомстве заявили, что "категорически осуждают какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в ВСУ".

"Об инциденте в Вышгороде, зафиксированном на видео и распространенном в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации", - говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

"Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.