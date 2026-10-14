18:40  14 октября
ДТП в Харьковской области: погиб водитель, пострадал семимесячный ребенок
18:40  14 октября
В Киеве на Печерске раздался мощный взрыв
17:35  14 октября
В Киеве 17-летний парень убил знакомого прямо на Контрактовой площади
UA | RU
UA | RU
14 октября 2026, 20:40

В Укрэнерго назвали графики отключения света на 15 октября

14 октября 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

15 октября в Украине продолжат действовать ограничения на электроэнергию. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

15 октября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объем от 0,5 до 1,5 очереди).

"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго электроэнергия
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
В Киеве пьяный водитель Tesla стал виновником ДТП: он уже был лишен прав
14 октября 2026, 21:53
Собачьи бои между мэром Киева и Банковой
14 октября 2026, 21:15
В Киеве изъяли боевую часть "Герани-5" весом 90 кг
14 октября 2026, 21:09
$6 500 за выезд в Румынию: в Киевской области разоблачили схему
14 октября 2026, 20:58
Убийство пятерых военных: в Харькове задержали стрелка-россиянина
14 октября 2026, 20:55
Верховный Суд отменил разрешение на добычу песка в источнике питьевой воды для Житомира
14 октября 2026, 20:18
В Харькове мужчина ограбил 19-летнюю девушку
14 октября 2026, 19:50
Экс-чиновника Киевской таможни будут судить через $2 млн в "Буковеле"
14 октября 2026, 19:16
За выезд за границу брали до $10 тысяч: полиция разоблачила схемы
14 октября 2026, 18:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Сергей Куюн
Все блоги »