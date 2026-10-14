В Укрэнерго назвали графики отключения света на 15 октября
15 октября в Украине продолжат действовать ограничения на электроэнергию. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
15 октября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объем от 0,5 до 1,5 очереди).
"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.