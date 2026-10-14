В Киеве врачу-анестезиологу объявили подозрение после клинической смерти пациента

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве врачу-анестезиологу Государственного учреждения "Главный медицинский клинический центр Министерства внутренних дел Украины" сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия, в августе 2026 года мужчина обратился в медицинское учреждение для проведения планового хирургического вмешательства.

Как установила экспертиза, во время операции врач-анестезиолог ввела пациенту неадекватную дозу раствора дипрофола в сочетании с наркотическим анальгетиком, усиливающим действие препарата. Эксперты квалифицировали это как дефект медицинской помощи.

В результате у пациента остановилось сердце и прекратилось кровообращение, что привело к клинической смерти. Медицинским работникам удалось восстановить сердечный ритм благодаря неотложной помощи и реанимационным мероприятиям.

В настоящее время мужчина проходит восстановление. По выводам экспертизы, его состояние было обусловлено недостатками в оказании медицинской помощи врачом-анестезиологом.

Действия медика квалифицировали по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей по причине небрежного отношения к ним.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу частной клиники из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, что привело к смерти пятилетнего ребенка.