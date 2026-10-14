ДТП в Харьковской области: погиб водитель, пострадал семимесячный ребенок

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла водитель автомобиля Ford Focus. Ее 34-летний пассажир и семимесячная девочка получили травмы и попали в больницу

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 13 октября около 17:30 вблизи поселка Новая Водолага Харьковского района.

По предварительным данным полиции, водитель Ford Focus двигалась по автодороге "Новая Водолага - Ольховатка - Ракитное - Мокрое Рокитное" в направлении села Ракитное. Она не справилась с управлением, выехала на правую обочину и врезалась в дерево.

В результате столкновения 34-летнего пассажира в бессознательном состоянии доставили в больницу. Семимесячную девочку госпитализировали в реанимационное отделение.

Водитель скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщил председатель Золочевской общины Виктор Коваленко, в Харьковской области в результате ДТП погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале потеряла мужа и троих детей из-за российского удара по Богодухову, пишет Общественное. Харьков.

Ее семимесячная дочь Екатерина, находившаяся в автомобиле во время аварии, попала в больницу. Также травмировался 34-летний пассажир.

"Она полностью переехала и стояла на учете в Новой Водолаге. Там ВПЛ оформила, приобрела автомобиль. К сожалению, он разбился на автомобиле. Погиб. У него ребенок сейчас в реанимации", — рассказал Виктор Коваленко.

ДТП произошло 13 октября около 17:30 вблизи поселка Новая Водолага Харьковского района.

Глава Нововодолажской общины Александр Есин уточнил, что авария произошла вскоре после выезда из Новой Водологи.

"Она ехала из Новой Водолаги в сторону Харькова. Получается, только выехала из Водолаги, проехала метров 300 и вылетела с трассы. Она скончалась в "скорой" по дороге в больницу. Ребёнок был с ней в машине. Сначала её доставили в больницу Новой Водолаги для стабилизации состояния, затем на реанимобиле перевезли в четвёртую больницу неотложной помощи", — сказал Александр Есин.

По словам директора больницы скорой и неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгения Благовещенского, дочь Ольги, Екатерина находится в состоянии средней тяжести. У девочки диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

В настоящее время рассматривают возможность перевода ребенка в областную детскую больницу. По словам Александра Есина, есть двое родственников, готовых взять девочку под опеку: родная сестра погибшей и брат погибшего отца. Соответствующие службы проверяют кандидатов.

В ДТП также пострадал 34-летний пассажир Ford Focus. Мужчину без сознания доставили в больницу.

Напомним, что 11 февраля российская армия ударила беспилотником по дому в Богодухове , где семья Ольги Кривогуб поселилась накануне. Дом выбрали ближе к больнице, поскольку Ольга ждала четвертого ребенка.

В результате удара погибли мужчина Ольги, Григорий Шикула, и трое их детей — дочь и сыновья-близнецы. Ольга выжила, но получила ранения.

Григорий Шикула был ветераном войны. Он около года защищал Украину на фронте, в частности, на Купянском и Запорожском направлениях, где потерял ногу.

13 февраля с Григорием и тремя детьми попрощались и похоронили их в Сковородиновке – родном селе мужа.

11 марта Ольга родила дочь, которую назвала Екатериной. Впоследствии при поддержке благотворительного фонда, пожертвований людей и Харьковской областной военной администрации женщина приобрела дом в Новой Водолаге.