Кабмин предоставил бронь от мобилизации всем украинским священнослужителям

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Накануне Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Следовательно, бронь от мобилизации получили священники, а религиозные организации отнесли к критически важным

Об этом говорится в постановлении № 1498 от 26 декабря 2024 года, информирует RegioNews.

Согласно тексту постановления, бронированию подлежат все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Кабмин также определил, что религиозные организации могут забронировать до 50% священнослужителей.

В то же время, на религиозные организации не распространяется требование о зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Напомним, 26 декабря на портале "Действие" возобновили возможность онлайн-бронирования работников от мобилизации. Эта возможность была недоступна после масштабной кибератаки на реестры.

Также Кабмин одобрил постановление, предусматривающее автоматическое продление действующего бронирования от мобилизации на один месяц.