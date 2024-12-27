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27 декабря 2024, 16:10

Кабмин предоставил бронь от мобилизации всем украинским священнослужителям

27 декабря 2024, 16:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Накануне Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Следовательно, бронь от мобилизации получили священники, а религиозные организации отнесли к критически важным

Об этом говорится в постановлении № 1498 от 26 декабря 2024 года, информирует RegioNews.

Согласно тексту постановления, бронированию подлежат все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Кабмин также определил, что религиозные организации могут забронировать до 50% священнослужителей.

В то же время, на религиозные организации не распространяется требование о зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Напомним, 26 декабря на портале "Действие" возобновили возможность онлайн-бронирования работников от мобилизации. Эта возможность была недоступна после масштабной кибератаки на реестры.

Также Кабмин одобрил постановление, предусматривающее автоматическое продление действующего бронирования от мобилизации на один месяц.

Кабмин Украина религия Священник мобилизация бронирование от мобилизации
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