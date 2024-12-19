Сотрудников полиции, присутствовавших на скандальном видео из Вышгорода, отстранили

скриншот с видео

Полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

В сообщении действия патрульных, присутствовавших на скандальном видео, назвали "недопустимыми для работников полиции", которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского райуправления полиции Киевщины.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на время расследования оба сотрудника полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.

Минобороны также проводит проверку ситуации в Вышгороде.