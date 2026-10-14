Убийство пятерых военных: в Харькове задержали стрелка-россиянина

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В Харькове задержан мужчина, причастный к убийству пяти военных и гражданский. Злоумышленником оказался российский военный

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Задержанный - 36-летний россиянин, военный 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка вооруженных сил России, которого проверяют на причастность к убийству пятерых военнослужащих ВСУ и гражданского мужа.

По версии правоохранителей, он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы россиян. Чтобы его не узнали, он оделся в гражданскую одежду.

Сначала россиянин дошел до Циркуновской общины. Там у водоема он увидел рыбавшего мужчину. По предварительным данным, российский военный опасался, что гражданский разоблачит его, поэтому убил мужчину.

Уже потом он добрался до села Момотово Харьковского района, проник в частный дом, где временно проживали военнослужащие ВСУ, и открыл по ним огонь. Погибли пять бойцов 72-й бригады ВСУ.

Впоследствии злоумышленник лишился оружия и пошел в Харьков по лесополосе. Вечером он был задержан в Харькове.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители проверяют несколько версий, в том числе возможную связь нападающего с диверсионно-разведывательной группой вооруженных сил РФ. В то же время эта версия проверяется и не является окончательно подтвержденной.