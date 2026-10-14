В Харькове мужчина ограбил 19-летнюю девушку

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему местному жителю, который, по данным следствия, ограбил 19-летнюю девушку. Мужчина выхватил из ее рук мобильный телефон iPhone и скрылся, несмотря на требование вернуть имущество

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел на улице. Когда девушка требовала вернуть телефон, мужчина проигнорировал ее обращение и скрылся с похищенным имуществом.

Полицейские установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался 52-летний харьковчанин.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

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