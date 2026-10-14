В Киеве изъяли боевую часть "Герани-5" весом 90 кг

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В Деснянском районе Киева взрывотехники полиции изъяли недетонированную боевую часть российского беспилотника "Герань-5", попавшего на территорию частного дома. Боеприпас весом около 90 кг застрял в земле. В случае взрыва он мог разрушить дом и соседние постройки в радиусе около 50 метров.

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Об опасной находке после очередной российской атаки правоохранителям сообщил 14-летний житель соседнего дома. К счастью, никто не пострадал.

Во время осмотра происшествия полицейские установили, что беспилотник повредил крышу и кирпичные стены одноэтажного здания. Его боевая часть осталась в земле. Боеприпас также был оснащен готовыми осколочными элементами.

Взрывотехники разрядили боевую часть и транспортировали ее на временную взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник , попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа.